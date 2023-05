La conductora de ‘Esto Es Guerra’, Johanna San Miguel, reveló una mala experiencia que vivió al trabajar junto a la actriz de comedia Katia Palma en ‘Yo Soy’.

Cabe mencionar que la compañera de Renzo Schuller fue parte del jurado en el concurso de canto e imitación de Latina, a mediados del 2020, tras haber salido del programa reality. Sin embargo, la relación entre el equipo no habría sido igual a lo que se reflejaba frente a cámaras.

En una reciente entrevista, la recordada ‘Queca’ de Pataclaun respondió contundente por qué prefería a María Pía Copello sobre Palma.

“A Katia Palma no la soporto, no la aguanto. Sí, fuimos amigas, pero ella no me trató de lo mejor cuando yo estuve en Latina. En realidad, yo no tengo nada en contra de ella, pero a mí no me trató bien, no me sentí cómoda”, expresó San Miguel a ‘Hoy es domingay’.

Asimismo, la presentadora de televisión consideró que su mala relación con la actriz se podría deber a que la vio como una rival en el show.

“Creo que cuando una persona llega a un lugar hay que darle el espacio para que se sienta bien, creo que eso es lo que hay que hacer y en su caso no fue. Maricarmen sí, Christian sí, todos sí. Ella no, creo que sintió que había como cierta competencia que no existía”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR