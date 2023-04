La conductora de “Esto Es Guerra”, Johanna San Miguel, recordó el incidente que tuvo en “Mande Quien Mande” al tomar con fuerza el brazo a un niño.

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Carlos Carlín, la actriz reveló que un día después de aparecer en el programa conducido por María Pía Copello, su productor le hizo saber que estaba siendo criticada por su actitud con el menor.

“Definitivamente, hay que tener un tino para decirle a una persona, no sigas. Es imposible de justificar y caigo en cuenta que en un vivo tienes que cuidarte mucho, saber decir no a las cosas que tú sabes que se pueden escapar. No lo controlé ahí y es un mea culpa de todas maneras, en el sentido de ‘qué tonta por hacer esa secuencia, cuando no sabía qué podía suceder’”, expresó San Miguel.

Asimismo, la presentadora de televisión relató cómo le afectó haber recibido malos comentarios en distintos programas de televisión y las redes sociales.

“Siempre hay que aceptar las cosas que no haces bien. Uno de mis peores detractores siempre ha sido ‘Peluchín’ (Rodrigo González), y cuando pasó lo que sucedió yo me sentí muy mal, me sentí realmente mal como una semana y pésima. Dije: ‘qué mal lo que he hecho’. Me sentí horrible porque era un niño”, señaló.

Bloque HTML de muestra

TE PUEDE INTERESAR