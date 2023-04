La actriz de ‘Al fondo hay sitio’, Karime Scander, estará este domingo en Mi mamá cocina mejor que la tuya, para enfrentarse a Franco Pennano y Guadalupe Farfán.

Karime Scander confesó que ella no conquista por el estómago. “No me muero de hambre, pero no sé cocinar, yo no conquisto por el estómago, yo tengo que usar otras estrategias”,

“Franco estaba perdido en la cocina, pero Guadalupe sí sabe. Pero lo más lindo fue compartir con mis compañeros en este espacio. La verdad, todos los días salgo de las grabaciones aprendiendo algo nuevo y cada vez admiro más a mis compañeros de trabajo, no solo por los grandes profesionales que son, si no, también, por lo grandes seres humanos que demuestran ser”, expresó.

Cabe mencionar que la actriz no descartó la posibilidad de incursionar en la conducción de un programa.

“Me veo en un camino, aun con muchos escalones por subir, estoy en crecimiento y muy motivada. Yo no me cierro a nada, pronto me gustaría hacer teatro, me muero por hacer teatro, y también me gustaría hacer cine más adelante. ¿Conducir un programa? Quizá, en un futuro, yo estudié ciencias de la comunicación, así que podría ser. Por ahora quiero seguir preparándome, no hay un límite en ese sentido, tengo muchas cosas por seguir trabajando”, finalizó.