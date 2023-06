En la última edición de su programa, Magaly Medina lanzó una serie advertencia a Ale Venturo, luego que ella confirmara que su relación con el Gato Cuba llegó a su fin. La conductora de TV expresó que la empresaria no debería de confiar en Melissa Paredes ni en Anthony Aranda.

“Ale Venturo no debería confiar en este par (por Melissa Paredes y el ‘Activador’) porque ellos en el fondo se están regocijando de que esa relación se le terminó al ‘Gato’ Cuba. Que le vaya mal al ‘Gato’ y ellos se sentirán contentos”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “cuidado a quien metes a tu casa y tú también ‘Gato’, todavía no has aprendido la lección. Tú sabes que no hay que confiar en Melissa Paredes y mucho menos en el ‘Activador’”.

