El cantante de cumbia Néstor Villanueva se pronunció tras perder la demanda en contra de su exesposa, Flor Polo, quien fue denunciada por presunta violencia física y psicológica hacia su hijo mayor.

Cabe mencionar que el Segundo despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar determinaron archivar la investigación preparatoria contra la hija de Susy Díaz.

“No formalizar ni continuar con la investigación preparatoria en contra de Flor de María de los Milagros Polo Díaz, por la presunta comisión del delito contra La Vida, el Cuerpo y la Salud, en agravio del niño de iniciales N.A.V.I. (9)... Disposición se dispone el archivamiento del presente caso”, señala la resolución escrita por el abogado de Polo, Ysrael Castillo.

Al respecto, el cumbiambero señaló que no desistirá en su enfrentamiento legal contra la madre de sus hijos y continuará con el proceso.

“Como te digo todo está judicializado, voy hablar con el abogado ahora, me llegó el documento y como diría Rocky Balboa, ‘un round más’, no he escuchado el ring”, mencionó para ‘América Hoy’.

Declaraciones de Néstor Villanueva sobre Florcita

Flor Polo se arrepiente de haberse casado con Néstor Villanueva

En una entrevista para ‘América Hoy’, la hija del fallecido cantautor Augusto Polo Campos aseguró que sacaría la cara por su progenitora ante la disputa que tiene con el cantante de cumbia.

“Yo ahora soy una nueva Flor, a mi nadie me va a manipular otra vez, ni nada. Tengo que estar tranquila, tengo que defender a mi mamá y tuve que estar aquí (en América hoy) para demostrar las cosas como han sido. Ya no me voy a callar porque estoy cansada de mucho callar, que ya se pasen de la raya y que sean abusivos.”, expresó.

