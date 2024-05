Agentes de la División Anticorrupción de la Policía y representantes de la Fiscalía detuvieron a un funcionario del Gobierno Regional de La Libertad acusado de solicitar una coima de S/ 800 al representante de una empresa que habría sido multada.

Así cayó

La operación que terminó con la detención del ejecutor coactivo Ricardo Alberto Chávez Rojas ocurrió la mañana de ayer en las oficinas situadas en el Centro Regional de Capacitación (exProind) de la avenida España.

Hasta ese lugar llegaron los agentes luego de que una persona denunciara que le solicitaron dinero a cambio de ayudarlo con unos trámites. Según información policial, a Chávez se le encontraron los billetes que minutos antes habían sido fotocopiados.

El detenido fue llevado a la dependencia policial.

Se pronuncia

Al ser consultado sobre esta detención, el gobernador César Acuña indicó que su gestión dará todas las facilidades a las autoridades y entregará la información que necesite para que continúe con las diligencias.

“En buena hora (que haya sido detenido). A mí me alegra que todos los corruptos, todos los sinvergüenzas sean detenidos, sean juzgados. Este funcionario viene del 2010, es un CAS y me he alegrado porque es parte de la política, la política de que todo acto de corrupción debe ser castigado. En buena hora que ha sido capturado, que esté presente la Fiscalía y me ayuden a limpiar la imagen del Gobierno Regional”, indicó.

La detención de este funcionario se da horas después de que el Gobierno Regional anunciara que ocupaba el tercer lugar en el ranking que mide el índice de capacidad preventiva frente a actos de corrupción a nivel nacional.

“Este ranking mide la implementación de las etapas I y II del modelo de integridad, el cual promueve el desempeño ético de los servidores públicos, así como la adopción de medidas concretas para prevenir actos de corrupción”, informó la Región.