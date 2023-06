El fin de la relación de Ale Venturo y Gato Cuba ha generado diversos comentarios como el de Milena Zárate, quien afirma que, cuando ellos oficializaron su relación en redes sociales, la colombiana ya les presagiaba que no tendrían un buen futuro.

“No soy bruja, pero cuando empezaron su relación dije que eso no iba a durar, era de esperarse una situación así. Es que aquí el ‘Gato’ debió guardar luto, tenía que curar las heridas que le dejó el fin de su relación con Melissa para después empezar algo bien con la otra chica... sobre las cenizas no se puede construir algo serio, bonito y duradero”, comentó Milena Zárate para Trome.

Milena Zárate resaltó que Ale Venturo y Gato Cuba no debieron de tener un bebé, afirmando que hay gente que piensa que tener uno es “como tener un perrito”.

“Quizás al principio había mucha pasión, les ganó la calentura y tuvieron una niña a los pocos meses, sin haberse conocido realmente. Hay gente que piensa que tener un bebé es como tener un perrito, no piensan en esas responsabilidades”, expresó.

Magaly le dice a Ale Venturo que no debería confiar en Melissa y Anthony Aranda: “cuidado a quien metes a tu casa”

En la última edición de su programa, Magaly Medina lanzó una serie advertencia a Ale Venturo, luego que ella confirmara que su relación con el Gato Cuba llegó a su fin. La conductora de TV expresó que la empresaria no debería de confiar en Melissa Paredes ni en Anthony Aranda.

“Ale Venturo no debería confiar en este par (por Melissa Paredes y el ‘Activador’) porque ellos en el fondo se están regocijando de que esa relación se le terminó al ‘Gato’ Cuba. Que le vaya mal al ‘Gato’ y ellos se sentirán contentos”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “cuidado a quien metes a tu casa y tú también ‘Gato’, todavía no has aprendido la lección. Tú sabes que no hay que confiar en Melissa Paredes y mucho menos en el ‘Activador’”.

