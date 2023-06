La conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ se refirió a las recientes declaraciones de la cantante de cumbia Pamela Franco, quien confesó que Christian Domínguez es celoso con ella.

Cabe mencionar que la cumbiambera reveló, en ‘Mande Quien Mande’, que su pareja solía revisarle el celular y cada vez que sale la envía con una persona para que la acompañe.

Al respecto, Magaly Medina señaló que no parece haber confianza entre Domínguez y Franco. “Si una de las dos personas de la relación le revisa el teléfono a la otra es que algo está mal”, indicó.

“Si él le revisa el teléfono quiere decir que hay una situación de desconfianza, él desconfía de ella. (...) Aveces la persona actúa de la forma en que ha actuado históricamente, entonces, él estará midiéndola a ella con la misma vara. Pensará que ella puede estar mintiéndole, eso me parece tóxico”, agregó.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ también desaprobó que el líder de la ‘Gran Orquesta’ hiciera que su pareja vaya acompañada a sus reuniones sociales.

“Esta relación no me parece porque si de un lado hay confianza y del otro desconfianza, ese piso no está muy firme que digamos”, mencionó la presentadora de televisión.

