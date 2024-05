Unas 27 empresas renovaron su compromiso con la promoción de empleos formales en la provincia de Trujillo. En alianza con la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), se puso en marcha una nueva edición de la Feria Laboral “Aquí hay chamba”, evento en el que se puso a disposición mil puestos de trabajos. Luis Quiroz, subgerente de Desarrollo Empresarial de la MPT resaltó que 204 personas fueron insertadas en los privados; además, se brindó asesoría en la elaboración de CV de 108 postulantes.

“Hemos llegado a reclutar 204 personas que han quedado seleccionados para los puestos requeridos de las empresas y hemos apoyado a 108 personas a armar su curriculum”, declaró.

En ese sentido, destacó que para alcanzar el crecimiento económico, es necesario incentivar la formalización laboral.

“La formalización y la inserción laboral son claves. Estamos trabajando en conjunto con las empresas privadas para que la población no tenga la idea de que no le dan oportunidades. Hemos dado un asesoramiento personalizado y tenemos esa responsabilidad de poder ayudar a insertar a personas que buscan no solo trabajar a través de sus emprendimientos, sino también en la generación de ingresos para su familia”, destacó.