La conductora de ‘América Hoy’, Ethel Pozo, explicó por qué motivos suele llorar en televisión nacional, situación común que ha causado burlas de otras personas.

En una entrevista para el canal de YouTube de Carlos Carlín, la hija de Gisela Valcárcel reconoció que es común que algunas situaciones le provoquen el llanto.

“Sí, soy muy sensible y emotiva, pero no lloro por cualquier cosa. Me río de las críticas”, señaló la presentadora de televisión.

Asimismo, Pozo aseguró que no le afectan las burlas que hacen sobre ella en redes sociales. “Me hacen memes como ‘Pierde Perú y Ethel Llora’. No lloro por eso. ‘Keiko se separó de Mark y llora’. No voy a llorar por eso”, indicó.

Ethel Pozo responde a críticas de Magaly hacia su físico

“Nunca la he escuchado porque no veo su programa. Siempre promuevo que la gente se quiera cómo es. Me encantan las influencers que dan su testimonio cuando están subidas de peso, siempre lo digo. Me encanta comer”, expresó Ethel Pozo.

Luego continuó con: “no todo el mundo nace siendo Alessia Rovegno, una Miss Universo con una maravillosa estética y físico. Todos los seres humanos que no tenemos ese porte, tenemos que ser felices con lo que tenemos. Yo soy feliz estando en buzo, con mi 1.57 cm y con todo”.

