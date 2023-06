Úrsula Boza llegó a pesar 47 kilos tras separarse de Gianotti: “Era puro huesito, la pena te consume”

Úrsula Boza reveló que bajó mucho de peso tras terminar su romance con Christopher Gianotti, en el 2020. La actriz contó que su cuerpo no asimilaba la comida.

“ Llegue a pesar 47 kilos y era una desgracia andante. No asimilaba. Lo que pasa es que estaba separada de mi compadre y por eso era el sufrimiento. No asimilaba la comida y yo comía. Bajé hasta 47 kilos, era puro huesito, me salió granos porque le metí al cigarro y me demoré como 3 años para llegar a 50 kilos ”, declaró en una entrevista en el programa de Youtube ‘La Linares’.

A pesar de que asistió al médico, Úrsula Boza resaltó que su peso se vio comprometido por sus emociones, pues estaba atravesando por una ruptura. “ Creo que la pena te consume tanto que puedes comer un camión de chicharrón y no asimila tu cuerpo. ¿Fuerte no?, no tenía balanceada mis emociones y ya lo reconozco y ya sé de dónde viene y viene de la ausencia de padre ”, añadió.

