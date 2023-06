Belén Estévez tilda de mentirosa a Giuliana Rengifo: “Es la nueva ‘Pinocha de la cumbia’”

Belén Estévez considera que Giuliana Rengifo es la nueva ‘Pinocha de la cumbia’, luego que la cumbiambera haya dicho que no sabía que la bailarina argentina había lanzado su nuevo perfume.

“ No me molesté por eso, pues hay un montón de gente que no lo sabe. Lo que me molestó es que sí sabía y le estaba mintiendo al público. Entonces, lo que me molesta es la mentira, la hipocresía, por eso le dije la ‘Pinocha de la cumbia’ ”, expresó Estévez para Trome.

Belén Estévez confiesa que sueña con formar una familia: “Además de hijos biológicos, voy a adoptar”

Belén Estévez dio a conocer que se encuentra realizándose unos exámenes médicos para iniciar con el proceso de criopreservación, pues planea convertirse en madre más adelante.

En una reciente entrevista, la argentina reveló su fuerte deseo de formar una familia, por lo que ha optado por congelar sus óvulos. Además, indicó que su edad no es un impedimento para darle marcha a su sueño.

“Sí, claro. Es lo que más quiero. De hecho ya estoy haciéndome exámenes para congelar mis óvulos. Estaba muy asustada porque tengo 41 años y veía en televisión que la edad para congelar era de 20 a 30, pero no es así. Me explicaron que la edad influye; sin embargo, no es determinante”, expresó para Trome.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO