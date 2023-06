Jessy Kate rompió su silencio y le respondió a Janet Barboza por llamarla “oportunista” por mostrar chats con el futbolista Pedro Aquino en el programa de Magaly Medina.

“En ningún momento he negociado con algún medio de comunicación, ni he cobrado por la nota. ¿Qué me parece lo que dijo Janet? No voy a ponerme a discutir con nadie. Quizá quiere enfrentarse conmigo, pero para una pelea se necesitan dos personas y no estoy para esas cosas”, expresó la cantante.

Luego continuó con: “mi madre me enseñó valores. Tengo la conciencia tranquila y camino con la frente en alto porque no le debo nada a nadie. No tengo nada que temer y sigo trabajando. Si fuera una mujer oportunista, hubiera negociado con algún medio desde el año pasado, pero no lo hice”.

Jessy Kate también expresó que la esposa de Aquino debería de hablar con él y no con ella, pues no tiene la culpa que el futbolista sea “un tramposo”.

“Solo me escribió una vez, pero con quien tendría que hablar y poner las cartas sobre la mesa es con Pedro. No tengo la culpa de que su esposo sea un tramposo. Si la esposa siempre perdona que le trampeen es cosa de ella”, sentenció.

