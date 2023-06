La ex presentadora de televisión Laura Borlini reveló que el futbolista Pedro Aquino también le escribió a su cuenta de Instagram como lo hizo con la cantante de cumbia Jessy Kate.

Cabe mencionar que el deportista, quien está casado Katherine Fernández y tiene tres hijos, tuvo unas comprometedoras conversaciones con la cumbiambera. Sin embargo, su intento de chatear con Borlini no se habría dado de la misma manera.

“Él me escribe y me pone ‘hola’, ‘saludos’. Entonces, yo estaba con mi hijo y él me dice que es un futbolista de la selección”, relató en ‘Magaly Tv La Firme’.

Asimismo, la ex actriz argentina aclaró que no le respondió ya que no lo conocía a pesar de que se encontraba sin pareja en aquel momento.

“Recordé que él me escribió en mayo. (…) No respondí porque no lo conozco, nunca en mi vida lo he tratado. Me pareció raro. Estaba soltera, fue la época que salió que estaba soltera”, mencionó.

Esposa de Pedro Aquino le escribió a Jessy Kate para saber cuál es su relación con el futbolista

“Hola, soy la esposa de Pedro Aquino. Quiero saber exactamente lo que está pasando y todo el daño que estás haciéndome”, le escribió la esposa de Pedro Aquino a la cantante.

Ante este mensaje, la exporrista del Boys le respondió a la enfurecida esposa alegando que no hay ningún daño por parte de ella.

“¿Ya leíste bien lo que ha enviado?, Dónde está el daño”, escribió Jessy Kate, pero no tuvo alguna respuesta.

