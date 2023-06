La conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ advirtió a la cantante de cumbia Pamela Franco sobre su pareja, Christian Domínguez, quien ha anunciado estar oficialmente divorciado de Tania Ríos.

Este jueves 8 de junio, la presentadora de televisión criticó que el líder de la ‘Gran Orquesta’ haya mencionado que tiene otros objetivos antes de casarse.

“Ya no habla con el mismo entusiasmo que hablaba al principio de su relación con Pamela Franco sobre el matrimonio. Hace bastante tiempo cuando estaba por salir su divorcio, el decía: ‘Hay otras prioridades’. Pamela, anda pensando que tú ya no eres la prioridad, ya no eres tan importante. En su lista estás en el quinto lugar”, expresó la popular ‘Urraca’.

Asimismo, Magaly Medina consideró que el cumbiambero está poniendo excusas para atrasar su boda con la madre de su última hija.

“Para casarte no necesitas despilfarrar un montón de dinero, si lo tienes, hazlo. Pero si tu prioridad es construir una casa para ahí conformar tu hogar, entonces puede ir al registro civil, la Municipalidad o una notaría y te casas. La cuestión es que los dos saben que están dando un paso más al compromiso que ya tienen”, señaló.

