El cantante de cumbia Christian Domínguez anunció su próximo matrimonio con su pareja y madre de su última hija, Pamela Franco, tras la confirmación de su divorcio con Tania Ríos.

Este jueves 8 de mayo en ‘América Hoy’, el líder de la ‘Gran Orquesta’ confesó que estuvo confiado en que su separación legal se daría.

“Hace cuatro meses se decían que no habían tramites, era una burla a mi señora. No es que el tiempo me dio la razón, yo sabía que esto tenía que darse y se dio. (…) Fue algo muy difícil, pero mi familia es la más contenta”, expresó Domínguez.

Asimismo, el cumbiambero aseguró que, tras su divorcio, sí está considerando casarse con Franco. Aunque ahora su prioridad es comprar una nueva casa.

“Por supuesto que sí (…) Definitivamente que sí, es por eso que era la ida, he perdido oportunidades por este documento, y era necesario”, señaló.

Pamela Franco sobre los celos de Christian Domínguez: “Me revisaba el teléfono”

la cumbiambera respondió contundente al ser acusada, por los demás invitados del programa, de controlar a Domínguez. “Jamás, él me revisaba el teléfono a mí, basta ya que todo el mundo piensa que estoy atrás de Christian, que soy la celosa, él es el celoso (…) Yo facturo con él, le digo: ‘sácate la camisa’”, expresó.

“Solo diré que todas las clases, los tips que le dio el hermano de la ‘Carlota’ fue por las puras conmigo (…) Yo a estas alturas de mi vida ya no soy celosa, ya es pasado. Es al revés, se los juro, él cuando yo salgo con una amiga o algo, él me manda con alguien porque él es el celoso, te lo juro”, agregó la cantante.

