Karla Tarazona confiesa que sufrió por la infidelidad de Christian Domínguez: “Le di la bienvenida al enemigo”

Karla Tarazona contó cual había sido la peor traición que ha sufrido en estos años y reveló que la infidelidad de Christian Domínguez fue la más fuerte que ha vivido, pues sin saberlo, metió al enemigo a su casa.

La conductora de ‘Préndete’ considera que fue la peor vivida, ya que ambos eran personajes públicos y era amiga de Isabel Acevedo, conocida como ‘La Chabelita’, quien sin imaginarlo meses después, Domínguez y ella iniciarían un romance.

“ La más pública (la de Christian Domínguez con Isabel Acevedo), porque a esa persona (‘Chabelita’) le abrí las puertas de mi casa. Me la recontra vieron (la cara) porque le abrí las puertas de mi hogar y le di la bienvenida al enemigo ”, expresó.

Además, Tarazona manifestó que le han sido infiel varias veces y ella se ha dado cuenta, pues los hombres cambian de actitud.

“ Por ejemplo, siempre estábamos juntos y de pronto se daba escapadas de la casa. Desde las 8 de la mañana hasta la madrugada. Otra alerta era lo del celular, salía a contestar afuera cuando antes lo hacía a mi costado ”, sostuvo Karla.

Por otro lado, la figura de Panamericana TV aseguró que no perdonaría una infidelidad de su próxima pareja porque anteriormente se comportó de la mejor manera, a pesar de que lo pagaron bien.

“Ninguna, pues lo más importante es la lealtad. Una tiene que aprender a recibir lo que da. Siempre he dado todo por amor, pero cuando me doy cuenta de que la lealtad no es recíproca es mejor dejarlo ahí nomás”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR