Karla Tarazona sobre Daniel León, ex de Ale Venturo por opinar del ‘Gato’ Cuba: “Es el menos indicado para abrir la boca”.

En la última emisión de ‘Préndete’, Karla Tarazona y ‘Metiche’ se pronunciaron sobre la separación de Ale Venturo y el ‘Gato’ Cuba. La condudcota dijo que no entendía por qué el ex de la rubia, se metía para opinar sobre el caso cuando no tiene los mejores antecedentes.

Por ese motivo, Tarazona no se calló nada y le recordó a Ale que en su momento denunció al padre de su primera hija, Daniel León, por maltrato en plena pandemia.

En ese sentido, ‘Metiche’ considera preocupante la amistad que tiene la empresaria con Melissa Paredes y Anthony Aranda. Asimismo, no pudo creer que se deje ver con León.

“ Hay un detalle acá, es quién lo permite porque Ale Venturo está permitiendo que este señor. Ya no se acuerda ella que tuvo que regresar en plena pandemia con vuelo humanitario de los Estados Unidos con su hija recién nacida porque lo había denunciado por maltrato físico y psicológico y ahora lo recibe ”, expresó ‘Metiche’.

Como se recuerda, entre las tantas revelaciones de la tormentosa primera relación de Ale Venturo, Karla Tarazona comentó: “ Ya no se acuerda cuando se estaba peleando con él, que hasta la nana pobrecita se tuvo que quedar secuestrada ”.

TE PUEDE INTERESAR