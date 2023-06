El presentador de televisión Jaime ‘Choca’ Mandros dejó entrever que la actriz peruana Nataniel Sánchez regresaría a su personaje ‘Fernanda De las Casas’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Este sábado 3 de mayo en ‘Estás en Todas’, el también productor declaró, desde Francia, que le había realizado una entrevista a la artista nacional, donde habló de la popular serie de América Televisión.

“Tienes que esperar a la nota del día sábado porque ella habla de Al fondo hay sitio y la verdad es que me deja impactado con algunas cosas que dijo”, expresó.

Choca dice que ya se graduó pero que casi se regresa porque no aguantaba las clases

‘Choca’ cuenta cómo lidia con las críticas en la televisión

A través de una conferencia de prensa, el popular Choca Mandros contó detalles sobre sus retos en la televisión peruana, los cuales involucran un nuevo programa con el formato internacional de MasterChef. Además, expresó contó cómo lidia con las críticas hacia sus 10 años en la pantalla chica.

“Yo entiendo que es su chamba, hay cosas que en lo personal a uno le puede fastidiar, pero es televisión. Desde el momento que decidimos estar delante de pantallas, lamentablemente estamos expuestos a cualquier tipo de comentarios, nos guste o no nos guste, sea verdad o no (...) mientras yo no me vea afectado por algo muy específico, no tendría que liarme. No somos pepita de oro para gustarle a todo el mundo”.

