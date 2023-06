Adolfo Aguilar tras participar en ‘Spider-Man a través del Spiderverso’: “Soy el primer peruano que sale en Marvel”

‘Spider-Man: a través del Spiderverso’ se estrenó el último jueves en los cines peruanos y generó expectativa en sus fanáticos. Uno de los peruanos que pondrá su voz en el doblaje latino de esta nueva saga de Marvel será Adolfo Aguilar, quien junto a Jorge Talavera estarán presentes en el largometraje.

En una entrevista para el canal de Youtube ‘The Action Podcast’, Aguilar contó cómo se dio la propuesta de Sony Pictures para que forme parte de ‘Spider-Man: a través del Spiderverso’ junto con otras personalidades latinas.

“La gente de Sony Pictures no me llamó directamente, se comunicaron con mi mánager. Ese es el proceso con el que se trabaja. Le preguntaron a mi mánager si yo estaba interesado en darle voz a uno de los personajes de la película. Y bueno, mi mánager (Carlos Sánchez) me llamó y me dijo: ‘Oye, tengo una noticia, quería saber si estás interesado’. Cuando me dijo, yo me hice popo, pichi, me hice todo encima”, expresó.

Asimismo, el también productor confesó ser fan de ‘Spider-Man’ pues le trae gratos recuerdos de su infancia.

“‘Spider-Man’ es mi superhéroe histórico por excelencia. Mi taza es de ‘Spider-Man’. Tengo un altar de ‘Spider-Man’. Mi primer recuerdo de la infancia es yo de niño viendo ‘Spider-Man’. Ese es mi recuerdo más antiguo en la cabeza. Viendo Spider-Man en blanco y negro”, sostuvo.

En esa misma línea, Adolfo Aguilar añadió: “ La gente que me conoce sabe que soy fan de ‘Spider-Man y que si me regalan algo de ‘Spider-Man’ yo voy a ser muy feliz. Evidentemente, dije sí. Lo haría gratis. No importa. Dije que sí ”.

Además, aseguró sentirse orgullo por ser “el primer peruano en salir en una película de Marvel”.

“ Debo decir con mucho orgullo que soy el primer peruano que sale, no importa de voz, pero en una película de Marvel. No importa si el papel es chiquito o grande, es algo importante. Es una brecha abierta para todos los compañeros. ¡Bien! Todos para adelante, aprobemos, apostemos y apoyemos ”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO