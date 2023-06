En la última edición del programa de Magaly Medina, la periodista decidió hacer un análisis de la entrevista que brindó Ethel Pozo al canal de Youtube de Carlos Carlín, donde comentó sobre el por qué se mostraba como una persona sensible en televisión. Por ello, la ‘Urraca’ decidió darle unos consejos a la conductora de ‘América Hoy’.

Durante la entrevista, la hija de Gisela Valcárcel expresó: “Sí, soy muy sensible y emotiva sí, pero no lloro de cualquier cosa. Yo me río (de las críticas) Yo me he analizado, he visto que conecto con un tema de una ruptura amorosa, un matrimonio, un papá, qué se yo, esas cosas me tocan”, expresa Pozo.

Sin embargo, estas declaraciones fueron suficientes para que la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ comentara sobre las palabras de Ethel: “ Es que tiene que tomarse el pelo ella sola, ya ni modo ¿no? Es que ella misma se ha etiquetado como la ‘llorona de la tele’ (...) O sea hay cosas que realmente si te provocan, se te asoma una lágrima, se te entrecorta la voz porque hay cosas emotivas, pero ella llora por todo ya ”, sostuvo Medina.

Además, la pelirroja aconseja: “ Tienes que manejar mejor tus emociones, hay que tener una especie de control de las emociones, pero claro hay momentos en que sí, la emoción te puede rebasar.” Finalmente cierra su comentario afirmando: “Me parece que el discurso del llantito es manipulación y a mi no me gusta ”.

