El fin de la relación de Ale Venturo y Gato Cuba ha generado diversos comentarios de personajes de la farándula limeña. Esta vez, Natalie Vértiz, la mejor amiga de la empresaria, expresó que no sabe todos los detalles porque recién ha llegado de viaje, pero que muy pronto se reunirá con ella.

“La verdad trato de no meterme en el tema de dos personas porque finalmente, por ejemplo, hay una pareja, se pelea y luego se amistan. (...) la verdad, el fin de la relación sí me sorprendió y lo único que puedo hacer con mi mejor amiga es apoyarla en este momento”, expresó Natalie Vértiz.

Luego continuó con: “creo que definitivamente es triste cuando una relación se termina porque uno tenía esta idea de familia, de formar un hogar, ellos tienen una bebé chiquita. Todo pasa por algo, me encantaría que esto quede acá nomás. He visto el tema de los abogados, pero por el bien de las bebés y la hija que tienen juntos, quisiera que esto quede aquí. Yo no estaba enterada”.

“Ale no es una persona pública. Ella estuvo con Rodrigo Cuba, pero no es persona pública. Es una chica emprendedora, siempre ha sido súperprivada, es mi amiga de hace mucho tiempo, pero este tema me pone nerviosa porque no sé el fondo de la situación”, contó.

Te puede interesar