El exconductor de “Estás En Todas” Jaime ‘Choca’ Mandros reveló que logró graduarse en su maestría en Gestión de Experiencias en Turismo Gastronómico, razón por la que tuvo que alejarse de la televisión y viajar a España.

En una reciente entrevista, el también productor relató cómo fue su experiencia estudiando en una prestigiosa escuela de cocina de Europa.

“Gastón es socio allí, Virgilio también. Este fue un máster en gestión de experiencias en turismo gastronómico, así que si antes creían que el ‘Chocahuarique’ era... ahora va ser un level más turístico. Vuelvo muy pronto”, expresó.

Asimismo, Mandros compartió sentirse muy feliz del nuevo logro alcanzado en su carrera profesional, por que disfrutará un tiempo de descanso hasta volver al Perú.

“Ya nos graduamos de la parte presencial de este máster que ha sido muy exigente. La verdad que regresar a ser académico. Después de 20 años de estar en el aula, hacer tareas, exposiciones, de verdad que es complicado y me costó, a veces me frustré un poco y casi me regreso, pero lo logré, me gradué ayer con gente de España, Colombia, Estados Unidos, un montón de gente, estoy contentísimo y ahora aproveché para venir a relajarme un poco”, señaló.

