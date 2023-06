Michelle Soifer y el único requisito para su futuro novio: “Solo deseo que me quiera mucho”

A pesar de que está enfocada en su carrera música, Michelle Soifer considera que es tiempo de volver a enamorarse. La cantante considera que lo más importante de una persona es su gran corazón y no solo el físico.

La exchica reality confiesa que estuvo con hombres que se aprovecharon de ella, sin embargo, uno de sus sueños es formar una familia y ser una gran madre como la suya.

En entrevista con El Popular, la intérprete de ‘Ay, mi moreno’ cuenta que sigue soltera y no tiene apuros en conocer a una nueva pareja porque los tiempos de Dios son perfectos. “ Estoy sola, tranquila. Eso tiene que llegar en el momento indicado ”, indicó.

En ese sentido, dijo que el único requisito que busca, más allá del físico de un hombre es el siguiente: “ Solamente deseo que quiera mucho a mi familia y a mí, nada más. Solo eso ”, añadió la cantante.

Michelle Soifer revela que sufrió violencia física por dos años: “Vivía un infierno”

Michelle Soifer se presentó en la última edición de ‘El Reventonazo de la Chola’ y sorprendió a muchos al confesar que sufrió de violencia física por dos años cuando era integrante de ‘Esto de Guerra’.

“He pasado cosas muy feas con alguna persona y en algún momento de mi vida por ser persona pública, yo tenía mucho miedo y vergüenza decir lo que me estaba pasando. Por dos años sufrí de violencia física y yo me iba a ‘Esto es guerra’ y al programa ‘En boca de todos’, pero nadie sabía lo que yo pasaba y yo vivía un infierno”, confesó.

“Callé por vergüenza y por el qué dirán. Sentía presión mediática y porque yo sentía que Michelle Soifer era una mujer fuerte y que le esté pasando algo así me daba vergüenza... yo no sabía cómo salir o qué hacer. Viví dos años horribles”, añadió.

