Michelle Soifer se presentó en la última edición de ‘El Reventonazo de la Chola’ y sorprendió a muchos al confesar que sufrió de violencia física por dos años cuando era integrante de ‘Esto de Guerra’.

“He pasado cosas muy feas con alguna persona y en algún momento de mi vida por ser persona pública, yo tenía mucho miedo y vergüenza decir lo que me estaba pasando. Por dos años sufrí de violencia física y yo me iba a ‘Esto es guerra’ y al programa ‘En boca de todos’, pero nadie sabía lo que yo pasaba y yo vivía un infierno ”, confesó.

“ Callé por vergüenza y por el qué dirán. Sentía presión mediática y porque yo sentía que Micheille Soifer era una mujer fuerte y que le esté pasando algo así me daba vergüenza... yo no sabía cómo salir o qué hacer. Viví dos años horribles ”, añadió.

Michelle Soifer en El Reventonazo de la Chola

