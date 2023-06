Jorge Guerra, quien interpreta a ‘Jimmy’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’, confesó los duros momentos que tuvo que pasar cuando fue víctima de bullying escolar.

En una entrevista para el canal de YouTube ‘Todos Sanamos’, el artista relató cómo fue que tuvo su primer episodio depresivo a los trece años de edad.

“Dejé el colegio en el que estudiaba, donde tenía un montón de amigos, había cultivado relaciones hermosas (...) Dejé todo este mundo hermoso que había construido en el Callao y me fui a Surco a empezar a conocer a las personas”, mencionó.

Asimismo, el joven actor señaló que las agresiones a las que lo sometían sus victimarios diariamente fueron verbales y físicas.

“Iba al colegio y hubo personas que me hicieron mucho daño. Fue un bullying intenso, violencia tanto física como verbal la que cayó sobre mí y yo era un niño, recuerdo que mis tres primeros meses fueron una supervivencia constante, era como: ‘¿Cómo llego al final del día?’”, expresó.

Además, Guerra confesó que el bullying provocó en él problemas de autoestima, por lo que empatiza con casos similares a los que pasó.

“Yo sentía que era bruto, una persona discapacitada, porque me hicieron creer que no tenía inteligencia, valor, fortaleza. Me minimizaron y me mandaron a un lugar del que yo pensé que no iba a salir y yo creo que eso le pasa a un montón de personas”, indicó.

