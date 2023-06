La conductora de ‘Préndete’, Karla Tarazona, criticó a Rodrigo Cuba por presuntamente haber dejado “sin cama” a su expareja Ale Venturo tras su separación, según le reveló Melissa Paredes a Janet Barboza.

En una reciente entrevista, la presentadora de televisión desaprobó que el futbolista haya dejado a la madre de su última hija sin un lugar donde darle de lactar.

“Es una pena y lástima tomar la decisión de dejar a tu expareja y con una hija de por medio sin colchón ni una cama o de quitarle las cosas. Todos hemos sido testigos de lo que hizo hace meses. Lo correcto y de caballeros es dejarle las pertenencias o las cosas. Si quiere que no le dé plata, pero una cama no te hace ni más ni menos, al contrario. Me parece ridículo estarle quitando una mesa, cama o silla”, expresó para Trome.

Asimismo, la exesposa de Rafael Fernández confesó que Paredes ya le había contado de “manera confidencial” algunas experiencias que tuvo con el jugador de Sporting Cristal.

“Por eso digo que los que tienen cara de tranquilitos son los peores. Las mejores respuestas las da el tiempo y cierta persona está mostrando su verdadera personalidad. El panorama se está aclarando para todos y después de todo, Melissa no es la mala de la película acá. Tiene su grado de culpabilidad, sí, pero no al extremo como para pintarlo al otro como el hijo de la Virgen de Guadalupe”, mencionó Tarazona.

TE PUEDE INTERESAR