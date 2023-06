El futbolista Rodrigo Cuba se pronunció acerca de la última revelación que hizo su exesposa, Melissa Paredes, a Janet Barboza sobre haber “dejado sin cama” a la madre de su última hija, Ale Venturo, tras su ruptura.

Este jueves 8 de mayo, ‘América Hoy’ se comunicó con el deportista para pedirle su descargo acerca de la afirmación de la modelo. Sin embargo, dejó en claro que no se referiría sobre su reciente separación.

“Disculpa, yo no voy a dar declaraciones al respecto, ya se lo he dicho a un montón de tus colegas, ustedes me conocen, yo no voy a declarar absolutamente nada”, expresó Cuba.

Asimismo, el jugador de Sport Boys señaló que le había sorprendido que Paredes hubiera comentado al respecto. “Lo único que sí me parece raro es que Melissa, ¿qué hace metiéndose? Pero bueno”, indicó.

Magaly Medina sobre ampay de Gato Cuba: “Creen que con una, con otra, es forma de aliviar su dolor”

Al inicio de su programa, Magaly Medina expresó que Rodrigo Cuba, no está preparado para iniciar una nueva relación, ya que está teniendo problemas con su expareja Ale Venturo.

“Creen que con una, con otra, es forma de aliviar su dolor. Pero así no se olvida nada, porque el recuerdo emerge”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “Por eso también son bien tontas aquellas que se ilusionan con un hombre que recién ha acabado una relación, como fue el caso de Ale Venturo”.

