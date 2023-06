La directora de Del Barrio Producciones, Michelle Alexander, se refirió al desempeño que ha tenido la presentadora de televisión Ethel Pozo interpretando a ‘Afrodita’ en la segunda temporada de su serie ‘Maricucha’.

En una reciente entrevista, la productora de televisión aseguró que la hija de Gisela Valcárcel ha demostrado que le puede ir muy bien en la actuación.

“Si yo pensara que ella no tiene talento, no lo hubiera convocado para ‘Maricucha’. A mí me sorprendió la versatilidad, por llamarlo de alguna manera, de Ethel para la comedia. No he visto como puede desarrollarse en drama, pero para la comedia tiene talento, es muy divertida”, expresó para Trome.

Asimismo, Alexander descartó que los comentarios contra la conductora de ‘América Hoy’ haya sido por su participación en la novela, sino por aparecer en numerosas producciones del canal.

“Las críticas que le hicieron a Ethel es porque salía en la novela, en las mañanas, el domingo en la noche, pero nadie dijo que era una pésima actriz. Yo por lo menos no leí esas críticas y si existieron no llegaron a mí o fueron muy pocas”, mencionó.

