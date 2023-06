Hace unos días, Daniela Darcourt expresó que no es amante de la moda y que prefiere cuidar su imagen, a diferencia de otras artistas, que “parecen vedettes”, por mostrar más de la cuenta en diversas presentaciones musicales.

“Si voy a hablar de moda, empiezo calateándome porque todas, la gran mayoría, salen calatas, solo se tapan acá (los pezones), parecen vedettes”, expresó Daniela Darcourt.

Ante este comentario, Yahaira Plasencia se pronunció afirmando que a ella le gusta mostrar sus piernas y que no tiene nada de malo hacerlo.

“Es su opinión, se respeta, está bien. Como Yahaira Plasencia empecé hace años con los shorts, con las botas. Yahaira no puede cantar solamente, sino que tiene que bailar y tiene que mostrar sus piernas o su abdomen, a mí me gusta”, expresó Yahaira.

Luego continuó con: “a mí siempre me ha gustado usar dos partes, la mayoría de prendas que he ido siempre lo he usado”

