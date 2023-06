Katia Palma respondió si habría posibilidad de conduzca ‘Esto Es Guerra’ junto a Johanna San Miguel, quien ha declarado recientemente que tuvo una mala experiencia trabajando con ella como jurado en ‘Yo Soy’.

Este miércoles 7 de junio en ‘Amor y Fuego’, la actriz de comedia aseguró que desconoce por qué la presentadora de televisión tienen un mal concepto sobre ella, ya que no recuerda haberla tratado mal.

“La pregunta hay que hacérsela a ella. ¿Qué es lo que le incomodó a ella? En las notas que yo he visto, no es contundente con su respuesta y después de tirar barro, ella dice: ‘¿qué pasó?’ No te pases pues”, expresó.

Asimismo, Rodrigo González le cuestionó a Palma si aceptaría compartir la conducción del programa reality con San Miguel a cambio de una gran suma de dinero.

“Prefiero tomar thinner antes de ir... a mi casa. Tengo una buena relación con Mariana (Ramírez del Villar) y con Peter (Fajardo). Tengo una buena relación con todos, pero cómo voy a trabajar con alguien que me tiene antipatía. Incluso he ido como ‘Monja’ a ‘Esto Es Guerra’ y cuando he visto las imágenes, yo digo: ¿Quién trata mal a quién?”, señaló.

