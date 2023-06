La actriz de comedia Katia Palma se refirió a la enemistad que mantiene con la conductora de ‘Esto Es Guerra’, Johanna San Miguel, quien ha afirmado “no soportarla”.

Este miércoles 7 de junio en ‘Amor y Fuego’, Palma negó alguna vez haber tenido una mala actitud contra San Miguel cuando trabajaban juntas en ‘Yo Soy’ como parte del jurado. “Éramos tres, era imposible que existiera esta cosa”, mencionó.

Asimismo, la actriz aseguró no haberse enterado si la presentadora de televisión se había quejado sobre ella ante la producción de Latina. “Por lo menos a mis oídos no llegó ningún tipo de queja”, indicó.

En otro momento, Gigi Mitre le cuestionó si había sentido envidia hacia su excompañera o si había sentido eso de parte de ella.

“Voy a ser sincera, yo no la considero ni competencia, ni creo que ella me tenga celos. Quiero creer que no va por ahí. (...) Tal vez ella quería que todo funcionara como venía funcionando el programa, con la química de Maricarmen. En un momento le dije: ‘wait, hay que buscar nuestra propia química porque somos personas nuevas conociéndonos’”, señaló.

Luego continuó: “La pregunta hay que hacérsela a ella. ¿Qué es lo que le incomodó a ella? En las notas que yo he visto, no es contundente con su respuesta y después de tirar barro, ella dice: ‘¿qué pasó?’. No te pases pues”.

