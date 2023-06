Alejada de la televisión para dedicarse de lleno a su carrera en la música, la destacada cantante y actriz peruana Cielo Torres conquista al público en el musical “Nací para quererte” de Preludio, que se presenta hasta fines de junio en el Teatro Municipal de Lima.

¿Qué te cautiva de la propuesta para el musical?

Que estamos exponiendo la realidad de manera ruda, directa, no estamos tratando de maquillar nada; al contrario, contamos cómo sucedieron las cosas. Empieza en la costa en los 60; luego transcurre en la sierra, en los 80; y finaliza en la selva, en los 2000. Hablamos de épocas tan distintas y lejanas en las que sigue habiendo corrupción, racismo, injusticia, desigualdad.





El musical también es una celebración a la música peruana…

Los musicales son la combinación perfecta para mostrar una historia con música, y que sea con música peruana siempre va a ser una bonita oportunidad... las tres historias son tristes, de traición, pero la música siempre termina alegrándote en cualquier momento de la vida.





¿Qué proyectos nuevos con Sergio George?

Hemos hecho el tema “La media vuelta”, en el momento que me proponga hacer otro tema, pues, yo feliz. A parte de haber trabajado juntos, hoy tenemos una amistad muy bonita.





Pensé que tenías un contrato con la disquera de Sergio George...

No, pero podemos grabar cuando él me diga.





En la TV se dijo que, junto a Gaby Zambrano, eras parte de su staff de artistas.

Más que staff de artistas somos, hoy por hoy, el círculo de amistades. A él, como productor lo respeto muchísimo, y al conocerlo como persona, sé que es divertido, directo, no teme en decirte las cosas y eso es bueno. Algunas personas viven pensando que todo está bien, pero en realidad hay cosas que modificar.





¿Tu meta es internacionalizar tu carrera?

Sí, mi meta es que la música de Cielo Torres la escuche todo el mundo.





¿Cuán difícil es dedicarse a la música en Perú?

Lamentablemente vivimos en un país donde muchos espacios son informales y las leyes no apoyan a la música peruana. Como artistas debemos tomar la batuta solos para ser vistos, oídos, tenemos muchas exponentes femeninas del género tropical, salsa, que seguimos trabajando a pesar de las mil dificultades.





¿A que te refieres con espacios informales?

Muchas cosas, a los eventos, locales. No hay protección para los artistas; últimamente, los artistas estamos siendo amedrentados, amenazados por delincuentes. No hay leyes importantes para el espectáculo.





¿Te han pedido directamente el pago de cupos en una presentación?

No, directamente no te piden, pero se han querido comunicar. Han llamado al número de contratos, que no manejo yo, lo maneja otra persona, queriendo preguntar por eventos, tú ya sabes a dónde van esas interrogantes extrañas.





¿Por qué te inclinas por la salsa?

Soy una artista de género tropical —salsa, merengue, cumbia, bachata—, en mi repertorio hago de todo, pero una de las razones por las que me define la salsa es que años atrás estuve en La Voz Perú y mi coach fue Jerry Rivera. Trabajar con él, entablar amistad, hizo que me inclinara al 100% por la salsa. Fue la señal, el camino que estaba esperando para seguir.





¿Quiénes son tus referencias en la salsa?

Celia Cruz, La India, Jerry Rivera, quien es uno de mis referentes, porque mi mamá escuchaba mucho cuando yo era pequeña y vivía en Tacna. Para mí fue como una señal que lo conociera después de muchos años y lo tenga tan cerca hablándome y diciéndome que sirvo para esto, que soy buena.





¿Cuándo empezaste sentías que podías llegar lejos en la música?

Yo veía cero posibilidades. Soy de Tacna. En las provincias, la música y la cultura son las cosas más olvidadas que existen. Sabía que debía salir de Tacna para crecer en lo que quería; estando aquí recién he aprendido, investigando y estudiado teatro.