Dalia Durán teme que John Kelvin salga libre y le haga daño: “Estoy totalmente segura”

Dalia Durán se mostró preocupada de que John Kelvin salga en libertad en unos meses, pues tema que la busque para hacerle daño con el pretexto de visitar a sus menores hijos.

En una conversación con ‘Préndete’, recordó que el cantante aseguró que ella le escribía para retomar la relación, lo cual no fue cierto.

“¿Sientes que si él salga en libertad te puede hacer algo o mandar a alguien?”, le consultaron.

“ Por supuesto que sí o mandar a alguien. De eso estoy totalmente segura porque él al inventar tanta historia cuando lo recluyeron esta vez de que yo le escribía cosas de que esto y el otro es una persona enferma. Eso se llama obsesión no sé como llamarlo de verdad ”, expresó Durán.

Por otro lado, la cubana afirmó que desea que no la vinculen más con el intérprete nacional. “ Yo no quiero nada, no tengo nada que ver con él ”, senteció.

Además, Durán en otra entrevista reveló que el abogado de su expareja ha sido denunciado por falta de ética. “La han negado por tercera vez la apelación solicitando el cese de la prisión preventiva. Incluso su abogado está denunciado por su falta de ética, a mí me ha maltratado mucho como mujer, me ha faltado el respeto. No hay forma de que John, y menos sin tener alguna prueba, pueda salir libre”, declaró a Trome.

“ No, ellos no han podido demostrar nada. A mí me da mucha vergüenza porque ese señor es el padre de mis hijos, en mala hora. La forma denigrante en la que él ha manejado este proceso ”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR