La bailarina Dalia Durán no descartó volver a enamorarse luego de dejar atrás su controversial pasado con el cantante de cumbia John Kelvin, quien cumple 9 meses de prisión preventiva en el penal de Lurigancho

En una reciente entrevista, la cubana fue consultada por si ha considerado conocer a una nueva persona con la que iniciar una relación sentimental.

“Ya se enterarán en su momento, pero nada de Perú. Estoy feliz, el pasado para mí está muerto, solo vivo el presente, preparándome para el futuro y haciendo todo de la mejor manera sin llevar mochilas pesadas, libre como el viento”, señaló para Trome.

Asimismo, la ex participante de ‘El Gran Show’ se mostró optimista sobre sobre su futuro y el de sus hijos. Además, dijo no preocuparse por los comentarios negativos hacia ella.

“Hay un mundo bello esperando por mí. La gente que me desea mal o me odia, solo pierde su tiempo porque jamás vivirán felices, siempre estaré en sus mentes; en la mía ninguno figura”, expresó.

Por otro lado, la bailarina se refirió al enfrentamiento que ha tenido con su expareja y su representante legal. “Todo este tiempo he querido permanecer alejada de todo, pero hay cosas que con tan solo escucharlas indignan, es una pena, pero no logro comprender cómo puede existir seres humanos tan despreciables para no usar otro calificativo. No sé quién es peor, si el padre de mis hijos, o ese abogado. Bueno, son iguales, es la verdad”, sostuvo.

