Daniela Darcourt admitió que no es fan de la moda y prefiere cuidar siempre su vestuario, pues la gran mayoría de artistas usan poca ropa.

“ Si voy a hablar de moda empiezo calateándome porque todas, la gran mayoría, salen calatas, solo se tapan acá (los pezones), parecen vedettes ”, declaró para el canal de Youtube de Jesús Alzamora.

La artista bromeó sobre el tema y dijo que le pediría a Tula Rodríguez que le preste sus plumas para vestirse como vedette. “Le voy a pedir a Deysi Araujo, a Olga Zumarán, esas cosas (tapa pezón). A Tula, que la tengo de amigui, le voy a decir que me regale las que colgó”, sostuvo.

En ese sentido, la salsera no entiende porque existe “la necesidad” de “salir desnudas”. “Mi abuelo siempre me decía: ‘La mujeres tienen que dejar a la imaginación’ (...) Una mujer inteligente, que realmente se quiere, es bonito que diga: ‘¿Quieres ver? No llames, yo te llamo, vamos a ver si te doy chance”, manifestó.

“ (¿Por qué hay un necesidad de vender el cuerpo perfecto?) Sí, a parte te ven en vivo y en directo, y te escupen en la cara, imagínate que yo hubiera tenido que conocer a una persona en una aplicación de citas ”, sentenció.

