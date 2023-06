En la última edición de Amor y Fuego, se presentaron audios de Ale Venturo, afirmando que tenía miedo de terminar con su ahora expareja Gato Cuba, pues él siempre le recordaba que, con Melissa Paredes, tiene la tenencia compartida de su hija y que con ella no sería la excepción.

“Yo tenía miedo de terminar porque a veces él me decía: ¿Tú qué crees? Yo tengo tendencia compartida con ¿No me la van a dar con la bebé? Me advertía para que yo sienta cierto temor”, expresó Ale Venturo para Amor y Fuego.

