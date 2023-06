Gisela Valcárcel se ha vuelto tendencia en redes sociales y no por algún anuncio de su esperado regreso a la TV peruana, sino por una historia en su cuenta de Instagram donde, al parecer, una mosca aparece, robándose el protagonismo.

“Estoy grabando esto porque estoy fascinada. ¿Saben? Me acabo de hacer yo el color con una caja de tinte que compré, maravilloso y me ha quedado exactamente como quería. Oscuro aquí, rubiecito. Estuvo tan fácil, ¿cuánto me ha costado? Fascinada”, expresó Gisela en Instagram.

Lo que llamó la atención de miles de seguidores y que fue expuesto en el portal Instarandula fue, al parecer, una mosca, volando mientras la mamá de Ethel Pozo contaba su experiencia al pintarse el cabello.

