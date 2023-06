Esta tarde, Amor y Fuego difundió unos audios donde Ale Venturo cuenta cómo fue todo su relación sentimental con su expareja Rodrigo Cuba. Además, la empresaria dejó en claro que está cansada que la tilden de “despechada”.

“Ahora yo soy la culpable, mejor dicho, que yo me metí con un pata que no tenía por qué meterme porque estaba en despecho, o sea, nada que ver, y encima de todo, yo lo amarré como si fuera Cristiano Ronaldo” , expresó Ale Venturo.

Cabe mencionar que Venturo dejó en claro que le tenía terror a la familia de Cuba, sobre todo a su papá

“Tenía miedo de terminar porque él me decía, ´¿tú que crees? yo tengo tenencia compartida con... ¿no me la van a dar con la bebé?´ Me advertía como para que yo tenga cierto temor, yo creo, aparte una tenencia compartida puede ser escrita y puede ser como la estamos llevando él (Daniel) y yo, no hay una regla, de tal día... pero él sí, que 3.5 minutos más, que minutos menos, es una obsesión ya rara”, expresó.

