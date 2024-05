La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema emitió un fallo declarando infundada la recusación presentada por el expresidente Pedro Castillo contra el juez supremo Juan Carlos Checkley.

La solicitud del expresidente había sido presentada en el proceso penal relacionado con el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, donde buscaba apartar a Checkley del caso, alegando falta de imparcialidad.

La defensa legal de Pedro Castillo argumentó que Juan Carlos Checkley tiene un vínculo de parentesco con Jorge Chávez Cresta, exministro de Defensa durante la gestión gubernativa actual.

Además, afirmaba que había trabajado estrechamente con Carlos Torres y Torres Lara, exministro de Trabajo, durante el periodo del golpe de Estado de 1992, bajo el régimen de Alberto Fujimori.

Ante esta situación, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema determinó que no existen fundamentos suficientes para apartar al juez Checkley del proceso penal, lo que significa que continuará interviniendo en el caso relacionado con el intento de golpe de Estado del año pasado.

Pedro Castillo ahora dice que solo “leyó un documento sin consecuencia” cuando dio golpe de Estado

Pedro Castillo volvió con sus alegatos en una nueva audiencia por el caso que se le sigue a raíz del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

“Se me acusa de cometer un delito que no cometí. En qué parte del Código Penal o de la Constitución se menciona el golpe de Estado. No he cometido el delito de rebelión”, señaló Castillo en su intervención.

“Simplemente leí un documento sin ninguna consecuencia. No ha habido argumento más que lo que dice un reportaje de televisión. ¿Desde cuándo leer un discurso se convierte en un delito de rebelión? ¿Desde cuándo un discurso tiene municiones?”, precisó.