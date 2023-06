Rodrigo Cuba sigue en el ojo de la tormenta y, esta vez, las cámaras de Magaly Medina lo captaron en una salida con la candidata al Miss Perú Universe Gianella Razuri.

‘Hoy en ‘Magaly TV: La Firme’. ¡Qué fue ‘Gato’! Rodrigo Cuba no vivió duelo y su primer fin de semana sin Ale Venturo se fue de rumba y en confianzas totales con una guapa miss”, se señaló en el avance del programa de espectáculos.

Ale Venturo sobre Gato Cuba: “le escribían chicas” (VIDEO)

Ale Venturo rompió su silencio y decidió contar cómo fue su relación con Gato Cuba, pues la empresaria tiene dudas si él le fue infiel con otra persona.

“Yo estuve en el peor momento de su vida y aun así mira lo que hizo (...) “él (Rodrigo Cuba) fue desleal y obviamente después de una ruptura, de una infidelidad, de una falta de respeto y encima embarazada es difícil que las cosas sean igual”, dijo Venturo.

La reportera de Amor y Fuego fue clara y le preguntó a la empresaria si el motivo de la ruptura con Gato Cuba fue una infidelidad, pero ella atinó a responder lo siguiente:

“Uno nunca sabe con quién se mete, de verdad. Yo me he quedado así... No sé (si le fue infiel) él dice que a él le escribían chicas”, sentenció.

