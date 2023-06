Katia Palma rompió su silencio y habló acerca de las recientes declaraciones de Johanna San Miguel, quien la acusó de haberla tratado mal durante su paso por ‘Yo Soy’.

Cabe mencionar que la conductora e ‘Esto Es Guerra’ aseguró en un canal de Youtube que no soporta a su excompañera, luego de la mala experiencia que tuvo trabajando con ella como jurado en el concurso de canto e imitación.

Al respecto, Palma señaló, para ‘Amor y Fuego’, que no entiende de dónde vienen los comentarios negativos hacia ella, ya que para ella no sucedió así.

“No tengo malos recuerdos, de verdad. Si dice que yo la trataba mal, ¿por qué se quedó dos años en el canal? Yo en ningún momento la he considerado competencia, es más, yo he admirado a todo el elenco de ‘Pataclaun’ toda mi vida. Entonces, yo no sé de qué está hablando la verdad”, expresó.

Además, la actriz fue cuestionada acerca del último episodio que tuvo la presentadora de televisión en el reality, donde rompió una fotografía de ellas en vivo.

“Uno se puede enterrar sola, uno puede cavar su propia tumba aveces cuando ya es una cosa obvia. Yo no me voy a tomar el tiempo de llamarle, ya estamos viejas. (...) Bueno, ese odio que tiene ella hacia mí, no sé la verdad, no puedo meterme en su cabeza”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR