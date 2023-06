La ex conductora de ‘Préndete’, Melissa Paredes, se refirió a la última declaración de su exesposo, Rodrigo Cuba, quien cuestionó por qué se había mencionado acerca de su separación de Ale Venturo.

Este viernes 9 de junio en ‘América Hoy’, la modelo aseguró que no busca sacar beneficio del enfrentamiento entre el deportista y la empresaria.

“Ni siquiera yo la busqué a (Ale Venturo). Uno quiere ayudar a otras personas, en base a tu experiencia. Si yo quisiera limpiar mi imagen, como se dice, ni siquiera me metería en esto, porque obviamente esto arrastra un montón de cosas del pasado, que como te digo para mí ha sido un shock volver. ¿Cómo un dejavú, no?”, mencionó.

Asimismo, Paredes indicó que ya no daría más comentarios sobre la polémica, ya que se está viendo afectada. “No se trata acá de limpiar la imagen de nadie. Porque yo no soy una imagen, yo soy una persona que comete errores, una persona que acierta en muchas cosas también, y una persona común y corriente como todas, no tengo que ser perfecta tampoco y me acepto tal y como soy”, expresó.

“Más que eso, yo siempre dije desde un inicio, aquí no hay culpables, no hay ni santos ni santas. Yo siempre dije desde un inicio y nadie me escuchaba. Yo siempre un inicio y nadie me quería creer”, agregó la modelo.

Declaraciones de Melissa en AH

