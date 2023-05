Giuliana Rengifo arremete contra Magaly Medina tras ampays: “Todos queremos que pague las consecuencias”

Giuliana Rengifo decidió darle su apoyo a ‘Cuto’ Guadalupe y aseguró que el programa ‘Magaly TV: La Firme’ afecta a la propia Magaly Medina y no le ayuda mentalmente. Asimismo, opinión sobre el ampay de la pareja del exfutbolista con otro hombre.

Como se sabe, el programa de ATV emitió imágenes del polémico encuentro de Charlene Castro y un misterioso hombre en un hotel de Barranco. Ante esto, el también empresario no cuestionó a su pareja, sino a la periodista. Por ello, la cantante comentó sobre esta situación.

“Algo por ahí he escuchado, pero me parece bien la reacción que él ha tenido. Ha sido un caballero y es una persona inteligente porque se está hablando de la mamá de su hijo, de su esposa, no de un amigo”, expresó a ‘El Popular’.

Asimismo, criticó la controversia que generó el programa de espectáculos de la ‘Urraca’. “ Como dicen, Dios perdona los errores, más no el escándalo. El escándalo no lo buscó él o ella (Charlene Castro), porque fue un ‘ampay’, entonces el escándalo lo buscó ese programa ”, acotó.

Además, apoyó las decisiones que tomaría el exdeportista. “ Yo creo que, a toda la gente, la cual Magaly ha podido hablar mal, yo creo que todos queremos que pague las consecuencias. Ha sido un escándalo. Magaly puede lavarse las manos y puede decir ‘no busqué el ampay’. Claro, es muy fácil decirlo, pero atrás hay rating ”, manifestó.

“ Te vas a poder comprar otra casa o una cartera, pero ¿a base de qué? De la desgracia de la gente. (...) A nivel mundial estamos mal psicológicamente. Ella no está sumando a un entretenimiento, está sumando al morbo ”, añadió Rengigo, quien arremetió contra el programa de Magaly: “ Creo que el programa que hace no le ayuda mentalmente, debería cambiar de rubro ”.

TE PUEDE INTERESAR