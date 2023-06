Jessy Kate vuelve a la TV, pero no para mostrar más chats comprometedores de Pedro Aquino, sino, para participar en una divertida secuencia en el programa “Jirón del humor”.

“Me he divertido demasiado. Me he reencontrado con muchos compañeros con los cuales he trabajado y gente muy talentosa. Estoy muy agradecida con la invitación que me hizo el productor Alfredo Gonzalez, me ha hecho sentir como en casa”, señaló la cantante.

Vale indicar, que durante la secuencia llamada “La Peluquería Jr. Coiffiure”, donde participaron “La China” (Alci Nivin, Chino Risas), “La gorda sexy” (Ricardo Ibarra), la “Yersson” (Yerson Espinoza, Chanchito Jr.) quienes fungieron de estilistas también estuvieron acompañados de Naamin (Michael “Pato” Ovalle). Ellos no dudaron en interrogar a la “Potra de la Cumbia” por los chats con el integrante de la selección peruana. “Yo Jessy Kate lo contaré todo”, dijo

Te puede interesar