En la última edición de Amor y Fuego, Gigi Mitre y Rodrigo González estuvieron comentando las polémicas entrevistas que tuvo Andrés Hurtado en diversos programas de Telemundo, donde fue increpado por supuestamente haber despedido a su productor en un programa en vivo.

Cabe mencionar que Mitre mencionó que el popular Chibolín muestra un personaje déspota ante cámaras, pero que no se aleja de su realidad como persona.

“A mí me escribió una extrabajadora que no quiere que diga su nombre, me dijo: ‘Chibolín es así, a mí también me hizo lo mismo cuando trabajé con él. Saqué mis cosas y me mandó a llamar y al final me dijo que fue parte del show’ (...) en su momento sí la hizo sentir mal, si se sintió humillada”, reveló Gigi

Luego continuó con: “le gana su verdadera esencia, pero es un tipo inteligente y lo disfraza con que es parte del show, pero es que le gana las ganas de sentirse superior”,

