Melissa Paredes tras reclamo de Rodrigo Cuba por apoyar a Ale Venturo: “Uno ayuda a otras personas basado en su experiencia”

Melissa Paredes se pronunció luego de que Rodrigo Cuba le increpara por meterse en su lío tras su rompimiento con Ale Venturo. En ‘América Hoy’ confesó que lo que vive la empresaria es como un “dejavu” para ella.

Asimismo, la exconductora de TV dijo que intenta ayudar a las personas que la buscan de acuerdo a su experiencia de vida, pues el caso de la expareja del futbolista le trajo recuerdos del pasado.

“ Ni siquiera yo la busque a Ale Venturo. Uno quiere ayudar a otras personas basado en su experiencia. Si yo quisiera limpiar mi imagen como se dice ni siquiera me metería en esto porque obviamente esto arrastra un montón de cosas del pasado, que como te digo, para mí ha sido un shock volver, ¿cómo un dejavu, no? ”, expresó la también actriz.

“¿Sientes que es como una mochila que vas a cargar?”, le preguntó la reportera.

La influencer aseguró que prefiere mantenerse ahora al margen de todo pues no quiere cargar nuevamente con conflictos del pasado por este hecho. “Sí pero hay mochilas que uno decide qué cargar y qué no. Sobretodo y yo esta al menos no, no la pienso volver a traer, a cargar que ya si la gente quiere hablar es su problema”, añadió.

Sin embargo, Melissa afirmó que siempre habló con la verdad pero no le creyeron. Actualmente, solo quiere mantener es la cordialidad con su expareja.

“ Siempre dije desde un inicio nadie me escuchaba, nadie me quería creer. Yo siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos, lo dije el último episodio de ‘El gran show’. Yo llevo una relación cordial con el papá de mi hija y no quiero que esa cordialidad se pierda por terceras personas ”, sentenció.

