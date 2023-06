Miguel Barbarán, uno de los gemelos Paletazos, rompió su silencio y respondió a la denuncia del exchico reality que dijo que ellos le hicieron una propuesta indecente cuando visitó su departamento para buscar trabajo.

“Me encantaría (responder) si fuera algo que tuviera importancia, pero en estos momentos estoy muy ocupado con mi trabajo, familia y mi mascota que está delicada”, expresó Miguel Barbarán para Perú21.

Luego continuó con: “ya vi esas declaraciones fuera de lugar. No voy a dar rebote a una persona que se le dio confianza de visitar mi casa y ahora no sé con qué intención sale a publicar tremenda barbaridad, y más aún mencionar a mi madre”

Exchico reality revela que hermanos estilistas le hicieron una propuesta indecente: “me da asco”

El exchico reality y ahora reportero Álvaro Pérez confesó en una entrevista el peor momento que pasó a la hora buscar trabajo luego que saliera de Combate.

El periodista Anthony Casimiro entrevistó a Álvaro Pérez para su canal de TikTok, donde confesó que recibió una propuesta indecente de dos hermanos estilistas que son conocidos en el medio de la farándula limeña.

“¿Alguna vez te propusieron, ya sea una productora o un productor, para hacer alguna cosa más, darte la oportunidad para que chambees en otro medio de comunicación?”, le consultó Casimiro.

“Cuando salí de Combate y estaba buscando trabajo, unos hermanos que tienen un salón de belleza, a buen entendedor, pocas palabras, yo tengo todas las pruebas (...) iban al programa concurso Todo o nada, les pregunté si les podía manejar sus redes sociales”, comenzó relatando Pérez.

Luego continuó con: “yo fui con mi CV impreso al departamento de estas personas, y uno de ellos prácticamente me terminó diciendo que si me acostaba con él, me iba a dar todo lo que yo quería. Me sentí muy ofendido”.

“Cada vez que lo veo me da asco, la gente que se aprovecha de un jovencito, de una persona que te está yendo a tocar la puerta para trabajar y la pones en esa situación”, finalizó.

Te puede interesar