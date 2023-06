A través de una llamada telefónica, la asesora de modas, Nicole Akari, reveló para América Hoy, que le prestó a Yahaira Plasencia unos aretes de diamantes para que se presente en JB en ATV, pero luego de su participación, jamás se los devolvió.

“Me regalaron unos aretes de una casa, ¡hermosos! Eran unos diamantes en forma de alas de ángel, eran una belleza. Yo los tenía en su caja. Ella se iba a JB, me acuerdo, vino a la casa con la hermana, yo la arreglé, ella ve el arete: ‘ay, qué lindos, préstamelos’”, contó Nicole Akari.

Luego continuó con: “Yahaira, ni siquiera yo los he usado, ‘ay, no amiga, préstamelos’ y como se iba a ese canal, yo le dije que se los ponga y a la salida me los dé, nunca regresó a mi casa, nunca me devolvió el arete”.

Cabe mencionar que Nicole Akari le pidió a la salsera que le devuelva sus aretes, pero ella afirmó que no lo tenía.

“Yahaira ¿y los aretes? Tú sabes lo que me dijo ‘ay, amiga, ya te los devolví’ Perdón, ¿cuándo me lo has devuelto si yo no te he visto la cara? ‘Ay, no amiga. ¿No te los he devuelto? Ay, qué raro, porque aquí en mi casa no están, ¿cómo eran? Ay, no amiga, búscalos bien. Yo también acá, voy a buscar porque no tengo nada’”, contó.

