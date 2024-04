Gabriela Herrera fue protagonista de un reportaje del programa de Magaly Medina y detalló qué tipo de hombre le llama la atención para una relación.

En la charla, el reportero de ‘Magaly TV: La Firme’, le preguntó a la modelo si algún futbolista la había invitado a salir.

“Algún futbolista te ha coqueteado, ha habido algún acercamiento”, fue la pregunta del ‘Urraco’.

La también bailarina respondió entre risas: “ Si te mostrara mi celular tendría una selección puesta, te lo juro ”.

El periodista la volvió a cuestionar: “¿Conocidos?”, a lo que Gabriela contestó: “ Sí, claro que sí (¿han estado en la selección alguno de ellos?) Varios ”.

Por otro lado, Gabriela Herrera comentó que le fueron infiel en el pasado y afirma que es algo que no perdonaría

“Es muy difícil perdonar una infidelidad, eso te marca, te deja una herida y cada vez que hay un problema en la relación va a salir a flote. Me han sido infiel y he cortado la relación. Dije hasta aquí no más. Uno siempre debe aprender a valorarse, quererse y saber que para ser feliz no necesitas estar al lado de alguien que te hace daño”, sostuvo.